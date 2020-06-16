行政院副院長陳其邁今日出席母校雄中的畢業典禮，上台致詞時，台下學生超興奮，紛紛高喊［市長好！」讓陳其邁在台上笑得合不攏嘴。

陳其邁在致詞時預告，今天是學生們的畢業典禮，「明天我也會有個畢業典禮」，暗指明天將要辭去行政院副院長職位，將全力投入高雄市長補選。

(中時電子報)