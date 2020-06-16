影》陳其邁出席母校雄中畢業典禮 學生高呼：市長好！ 09:162020/06/16 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長陳其邁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長陳其邁今日出席母校雄中的畢業典禮，上台致詞時，台下學生超興奮，紛紛高喊［市長好！」讓陳其邁在台上笑得合不攏嘴。 陳其邁在致詞時預告，今天是學生們的畢業典禮，「明天我也會有個畢業典禮」，暗指明天將要辭去行政院副院長職位，將全力投入高雄市長補選。 新崛江悼念許崑源看板遭惡意改圖 陳揮文怒：太惡劣！ 「罷免王浩宇」五萬讚了 罷王團隊高喊：光榮中壢！ (中時電子報) #畢業典禮 #陳其邁 #雄中 #學生 #市長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳致中該罷免？阿扁驚爆：韓國瑜21字評價他... - 政治 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 與李佳芬現身被問高雄這事？韓國瑜親自回應了！ - 政治 新崛江悼念許崑源看板遭惡意改圖 陳揮文怒：太惡劣！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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