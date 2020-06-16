名人堂球星麥葛雷迪(Tracy McGrady)認為NBA現在不應該復賽，因為新冠疫情還很嚴重，而且黑人遭遇種族不平等與警察暴力，這些社會問題解決之前，「籃球比賽真的沒那麼重要。」

T-Mac告訴美媒ESPN說：「若是我不會想要復賽。我們的國家社會需要重大變革，而且疫情還在奪走人們的性命。我有個朋友在紐約，他因新冠肺炎(COVID-19)失去了16個人。關於打球和示威是否能並存的問題，我能理解正反雙方的立場，只是請大家別忘了還有疫情在肆虐。」

不過在火箭隊小瑞弗斯(Austin Rivers)眼中，籃球可以解決很多問題。他在IG發文表示：「只要能夠復賽，我們的荷包就有收入。有了錢，我們可以幫助更多人，然後有時間和精力投入黑人民權(BLM)。」

無錢寸步難行，難怪小瑞弗斯公開批評厄文(Kyrie Irving)是自私的人，「99％的NBA球員也沒賺到像厄文這麼多的錢。」小瑞弗斯年薪200萬美元，厄文3200萬美元。厄文不想復賽，但小瑞弗斯還等著錢用，因此厄文感嘆「這是資方用薪水來分化球員。」

(中時電子報)