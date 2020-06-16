外交部上周五通電給所有駐外館處，要駐外人員統一名片格式，其中格式範例包括用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，不過卻未出現台灣字樣，引發議論！對此，民進黨立委陳亭妃直言，外交部此舉「過於保守」！
據《自由時報》報導，外交部12日通電所有駐外館處，並表示基於駐外館處統一指揮原則，政府各機關派駐同一外館的人員，應採同一格式，新版名片格式可用的圖案包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等，並強調駐外館處應「審視同仁現用名片」，「參考上述原則辦理」。
然而，有駐外人員認為，這是針對在名片上自行印製台灣的外交人員，要求改正。外傳外交部會有如此大動作，是因駐德代表謝志偉自行在名片上加註「Taiwan」，在4月時遭國民黨立委批評，外交部才會要求所有駐外使館改正。
對此，民進黨立委陳亭妃認為，外交部此舉「過於保守」！她說台灣正因防疫受到國際肯定，駐外人員也在凸顯台灣的國際能見度，「外交部怎還『自己拉回來』」。
(中時電子報)
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