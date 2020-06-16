新一代養眼男神來惹～

前有挖掘網劇「寶藏女孩」，現在當然不能夠漏掉「寶藏男孩」推坑之路，大陸戲劇節目眾多，每年都有上百部戲劇推出，而新科技的誕生，不只電視劇可看，網路的盛行讓各家平台紛紛推出獨家戲劇，網劇可長可短、劇情題材多變，劇本、演技夠好，一不小心就會讓默默無名、努力許久的演員一夕爆紅，或是收穫許多有潛力的好演員。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020年播出的大陸網路劇中，頗具實力、潛力和人氣的30歲以下新生代男神，快來看看有沒有你最近Pick的養眼老公啦～

24、邢昭林《你是我的命中注定》

邢昭林最被台灣網友熟知的應該《雙世寵妃》裡那霸氣傲嬌的「八王爺」了吧，憑藉這部劇將邢昭林送上演員花路，出道3、4年、年年有作品推出，《雙世寵妃》更因為高人氣、高流量而推出第二季，他細長的眼睛、白皙的皮膚，古裝或是時裝扮相都有一種神祕魅惑的吸引力，和螢幕CP搭檔梁潔今年第3度合作《你是我的命中注定》，翻拍《命中注定我愛你》的契約婚姻、未婚懷孕、日久生情等劇情，再次吸引觀眾目光！

19、吳磊《上古密約》

我們「小飛流」長大啦！就像是看著自家小孩長大一樣，20歲的吳磊早在3歲就接拍廣告，6、7歲就童星出道演《封神榜》，可說是演藝圈「資深前輩」，隨著2015年《瑯琊榜》的爆紅，機靈受寵的飛流讓觀眾發現，吳磊也漸漸長大、男子氣慨爆棚了，深邃的雙眼皮、Man力線條分明的臉蛋，笑起來無害、酷起來有電的魅力，誰能招架得住，而繼《沙海》、《斗破蒼穹》後，他再度扛起男一重任，在《上古密約》中和宋祖兒大談「姊弟戀」，兩人CP感十足，搭配打鬥、神怪、相愛困難重重等劇情，有甜有虐觀眾也很入戲啊～

18、梁靖康《暖暖，請多指教》

2020年因為《暖暖，請多指教》被網友獲封「五月男友」的梁靖康，2年前憑藉新版《流星花園》美作一角走紅，隨後更挑戰高難度的自閉症羽球員角色，對肢體、表情、情緒演技更上一層樓。

他不笑時感覺冷酷不好親近，但一演起甜寵劇可是讓觀眾手腳蜷曲，在《暖暖》中傲嬌吃醋、委屈巴巴求愛等都讓人全程「姨母微笑」，和女主角可愛互動極有CP感，難怪人人都想搶當女朋友～

17、鄭業成《三千鴉殺》

《微微一笑》的「美人師兄」來了～明亮雙眼、英氣十足的五官，鄭業成在2016年出演《微微》郝眉一角，可愛的個性、互懟兄弟情讓他人氣飆高，更轉戰古裝歷史劇，《顫抖吧，阿部！》、《鶴唳華亭》，古裝扮相可溫文儒雅、可凶狠霸氣，很是圈粉而在年初登場的《三千鴉殺》，他合作今年人氣女星趙露思，一舉一動一言都很撩人，觀眾能不拜倒他長袍底下嘛！

11、徐開騁《奈何BOSS要娶我》

出道之路默默來到7年之久，徐開騁近來終於嘗到走紅滋味，他是明道公司簽約演員，第一部《勝女的代價2》開啟演員路，成為新生代男演員，2018年憑藉網路甜寵劇《我在大理寺當寵物》人氣、流量逐漸攀升。

去年他因為《奈何BOSS要娶我》凌異洲一角成為粉絲心中的新老公，他帥氣的五官、超有電的雙眼在劇中霸道寵妻擄走萬千少女芳心，甜膩程度讓人看不了啦！

10、宋威龍《彼岸花》

17、18歲就出道的宋威龍，從小受到李連杰影響開始習武、當武打明星，結果誤打誤撞成為模特兒、演員，他高挺的鼻樑、深邃宛如混血的五官臉蛋，略為憂鬱的眼神總能迷倒觀眾，2020年一連兩部戲讓她人氣再翻漲，《下一站是幸福》中大談姊弟戀，腹黑霸道小奶狗不讓你逃；《彼岸花》中有商戰、有三角戀、有懸愛故事，討論度再掀一波。

6、張耀《全世界最好的你》、《少年遊之一寸相思》

第一眼看到張耀就有鄰家大哥哥、青梅竹馬溫暖的感覺，在《全世界最好的你》中和女主角就是從小一起長大，他默默暗戀人家的青梅竹馬配，漸進式的曖昧、陪伴再到終成眷屬，就像完成了許多人年輕時未能走到盡頭的戀愛遺憾。其實張耀早在《人不飆悍枉少年》中就表現亮眼，2020更是一連3檔戲播出，《少年游之一寸相思》中更是首次挑戰古裝，Man力再升級好期待啊～

4、胡一天《民國奇探》

胡一天的人氣想必不用再多說了，剛出道就演出《致我們單純的小美好》爆紅，冷酷、傲嬌又獨愛女主，加上青梅竹馬戲碼的甜寵劇真是讓觀眾愛都愛不完，人氣、流量具收，甫出道就拿下多個新生代潛力獎，2020年他古裝、民國風都挑戰到了，在《民國奇探》中一改過去高冷角色，化身一位高智商、幽默逗趣、情緒豐富的辦案偵探，快節奏、破命案的緊張刺激感，流量熱度更上一層，演技也更加分。

2、黃子韜《熱血同行》

唱跳、綜藝皆在線，黃子韜做為偶像成員出身，觸角也逐漸探往演員舞台，2015年開始就接演電影、電視劇，《鐵道飛虎》、《大話西遊》到《夜空中最閃亮的星》，雖然不是本科出身，但他勇於嘗試多變角色，2020年初他和同為偶像的易烊千璽合作《熱血同行》，集結民國年代感、熱血青春、改編漫畫等元素，他逐漸進步的演技也受到粉絲和觀眾的認可，期待未來可以看到更多不同面向的黃子韜。

1、丁禹兮《韞色過濃》、《傳聞中的陳芊芊》

「五月男友」再一位！剛播完沒多久的《傳聞中的陳芊芊》一手捧紅男女主角趙露思和丁禹兮，其中丁禹兮剛出道就備受關注，他精瘦的雙頰、細長的眉眼，詮釋《新笑傲江湖》的東方不敗邪魅之氣很適合，上海戲劇學院本科出身的他，對於演技總是精進再精進，參加《演員的品格》訓練台詞、情緒和演技，頗能感染全場拿下第一名，而2020年開始《韞色過濃》、《傳聞中的陳芊芊》一連兩部讓他嘗到高人氣的滋味，完全就是閃閃發光的「寶藏男孩」啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年06月10日，約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年網劇30歲以下男演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)