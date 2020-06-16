全球暖化持續加劇，據國外報告指出，新冠疫情雖然暫緩人類的經濟行為，碳排雖大幅減少但二氧化碳濃度仍持續上升，美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)最新的地球體檢報告顯示，2020年5月地球體溫和2016年5月並列最熱的5月，創下141年來最高溫紀錄。

天氣風險管理公司氣象環資部總監賈新興今(16)日於臉書表示，2020年5月全球、全球陸地及北半球月均溫創下141年來最高的紀錄，根據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)最新的地球體檢報告顯示，2020年5月地球體溫和2016年5月並列最熱的5月，比長期平均溫高出0.95°C，長期平均溫度是14.8°C。

賈新興指出，其中全球陸地的氣溫則創下141年以來的最高紀錄，比長期平均溫高出了1.39°C，僅以0.04°C的差距擊退了2012年的1.35°C；北半球的海洋和陸地均溫也創紀錄，比長期平均溫高出了1.19°C。

賈新興進一步指出，另外3至5月地球均溫也比長期平均溫高出1.06°C，僅次於2016年的1.13°C，而全球陸地、海洋及北半球海洋陸地也都是第二熱的春季。賈新興說，至於今年1月至5月地球均溫也比長期平均溫高出1.10°C僅次於2016年的1.16°C。

(中時 )