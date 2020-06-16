捍衛釣魚台主權！國民黨立委蔣萬安日前呼籲行政院副院長陳其邁落實2012年的主張，舉行釣魚台釣魚大賽；民進黨副秘書長林飛帆今接受電台節目訪問時認為，蔣的韓式發言是要召喚韓國瑜支持者。

被問到如果前高雄市長韓國瑜跑回來選台北市長的話會怎樣？林表示，「難以想像。」

林飛帆今接受電台主人周玉蔻訪問說，聽到蔣萬安這樣發言，很多人都很詫異，過去蔣的表現很穩健，但昨天發言有點突兀。這種韓式發言，他覺得不是好方向。

他說，國民黨現在很焦慮是要把韓國瑜的支持者召喚回來，但這動作對國民黨各派系、山頭顯然是一個很有危機感動作。從韓國瑜第一時間被罷免到蔣萬安發言，都不是一個好的政策發展，國民黨現在應該回頭向人民表明，韓市長的路線，選民是不同意。

至於台北市長柯文哲最近一直打民進黨；林飛帆說，「柯常用鬥爭邏輯，有其一貫路數，不想評論他太多。」

林也強調，民進黨不至於有一黨獨大，因為黨內有相互制衡力量，派系一定存在，黨內有競爭不是壞事，他也鼓勵競爭才會有變動。

(中時 )