屏東新園鄉鹽埔漁港15日下午發生嚴重火燒船事件，「碰」的爆炸巨響，現場濃濃黑煙直竄天際，連高雄市林園區也能見到怵目驚心的濃煙沖天場景，經消防局和海巡人員全力滅火後，共有5艘漁船、5艘膠筏慘遭火噬，初估損失約5億元，所幸未傳出傷亡。部分船東眼睜睜看著自己的船陷入火海，束手無策，只能低頭感慨。

「碰！好大一聲！」港邊民眾說，昨天下午4時許，突然聽到爆炸聲，隨即看見有漁船冒出黑煙，大家嚇得不知所措趕緊報警，隨後又看到好幾艘漁船跟著燒起來，當下很擔心船內是否有人，燃燒的船遠看似乎並非連在一起，擔憂案情不單純。

屏東縣消防局獲報，立即派遣16車29人趕往搶救，到場發現5艘漁船及5艘膠筏正在燃燒，當中有1艘100噸級、4艘50噸級，經約2小時搶救後火勢受到控制，但漁船幾乎毀損不堪，而火燒船第一時間，船上有外籍漁工跳海逃生，後由岸巡隊員救起。

消防局會同警方初步研判，應是1艘漁船起火後，火勢過大燒斷綁住漁船的纜繩，導致燃燒中的漁船不受控往外漂，並擦撞其他漁船，確切原因，有待調查。

「可以救救我的船嗎？」部分船東看著自己的船起火，除向警、消求救外，也僅能看著身家財產慘遭火噬。

東港漁會總幹事林漢丑指出，5艘漁船有2艘已整補好、加滿油待出港，不料未出港就發生憾事，其餘3艘則因疫情找不到船員出不了港，總損失約5億，要看保險是否理賠。

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(中時電子報)