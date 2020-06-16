2018年5月10日台南市南化區男子郭濬毅行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將想報警的外婆李胡木哖滅口，被台南地方法院依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身後，台南高分院16日殺人部分駁回上訴，維持無期無期徒刑，褫奪公權終身的判決。

一審合議庭指出，郭某犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與郭都有親屬關係，也沒有提告或求處極刑，考量3人已死亡，如果再處郭極刑，對其家庭及其他親屬將造成更大傷害。

一審還認為，郭某經過矯治有再社會化的高度可能性，審酌聯合國兩公約指明所有人都享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之罪的人和已經被定罪的人，因而判決應執行無期徒刑，希望藉此達到預防再犯的社會防衛目的。二審也認同一審的見解，僅對原審竊盜、持械部分判決公訴不受理，殺人部分則駁回上訴。

此案發生於2018年5月10日，38歲的被告郭濬毅，竊盜77歲叔公李清祥的財物沒有得手，被叔公發現斥責後，竟憤而持榔頭攻擊叔公頭部致對方倒地，再戴上工作手套盜取現金5000多元，準備離去時因被76歲嬸婆李蘇靜發現，再以榔頭攻擊嬸婆頭部致死。

事後，住在隔壁的83歲外婆李胡木哖出來查看發現，聲稱要報警，郭某又持榔頭攻擊外婆頭、胸部致死，還將現場布置成遭外力侵入劫財的假象，並盜取現金4000多元，隨即駕車前往南化附近山區丟棄作案工具。

(中時 )