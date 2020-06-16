《佛洛伊德事件》在歐美引發反種族歧視示威潮，就連英國各地也出現抗議活動；倫敦當地時間14日發生一起「反種族歧視者」和其對立陣營產生激烈衝突事件，而路透社攝影記者馬蒂內茲（DylanMartinez）就在這場衝突中，拍到一名非裔壯漢扛著受傷的白人，帶他離開危險地區的畫面，而照片也立即在網路上瘋傳。

根據《路透社》報導，馬蒂內茲表示，「我目擊了一場小衝突，有人倒在地上。」當時現場一片混亂，他突然看到一名非裔壯漢肩上扛著一位受傷的白人男子，越過重重人群向自己的方向走來，身邊還有一群非裔人士圍繞、保護著他們。馬蒂內茲表示，「群眾就在我面前自動讓路給他們，而我非常幸運剛好站在對的角度，他快速的向我走來。」

據了解，扛著白人傷患的非裔壯漢名叫賀勤森（PatrickHutchinson），是一名私人教練。他事後在社群媒體上發文，「我們今天拯救了一條生命。」而他在接受英國媒體採訪時則表示，當時現場的情況非常混亂，人們不斷衝撞擠壓；此時他看到了那位受傷的白人，「他當時有生命危險，我就走過去把他扛在肩膀上，帶著他往警察的方向走，當時其他人也都圍住我，保護我和我肩上的人。」

馬蒂內茲抓準時機拍下的這張震撼人心的照片，以及其背後的故事，在網路上引起廣大迴響，獲得許多網友讚賞。而事後當地警方也發表聲明表示，這場示威抗議活動共有113人遭到逮捕，另有23名警察在這場暴力衝突中受傷，所幸傷勢都並不嚴重。

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(中時電子報)