【現場直播】行政院副院長陳其邁出席母校雄中畢業典禮

高雄中學16日舉辦畢業典禮，校方特地邀請到校友行政院副院長陳其邁給畢業生勉勵，他致詞時表示「明天也會有他的畢業典禮」，呼籲雄中學生，在哪裡跌倒就要在哪裡爬起，陳其邁可能於17日請辭副院長一職，全心投入高雄市長補選。

陳其邁一進入典禮會場，受到學生們熱烈歡迎，還有學生高舉他畢業時的青澀舊照及2018參選市長競選旗幟，陳其邁以幽默詼諧的方式與學生們分享自己在高中時的回憶及畢業後碰到的遭遇，希望雄中學生勇往直前，走出一條屬於自己的道路。

陳其邁致詞時表示，以往許多來致詞的貴賓都會分享成功的例子，而他今天來則是要說他失敗的故事（暗指2018市長敗選），身為雄中人，面對失敗、挫折，倒下去就馬上爬起來，就算爬不起來，用爬的也要達到最終目標，希望每個人都有自己的夢想，走出一條屬於自己的道路，並朝著目標勇往直前。

陳其邁說到「明天將會有一場他的畢業典禮」，似乎將於17日請辭行政院副院長一職，以示參加高雄市長補選決心，對此陳其邁表示，他做事的態度一項做什麼像什麼，對於任何事情一旦下決定就會全力以赴。

(中時電子報)