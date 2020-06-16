澎湃新聞網報導，中共中央紀委國家監委網站微信公眾號16日消息，北京市15日公布36例新增新冠肺炎確診病例，已完成流調34例，均與新發地市場有關。大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友、國家衛生健康委高級別專家組成員李蘭娟等流行病學專家受訪指出，新發地檢出病毒更接近歐洲流行的毒株。應當重視汙染物品經冷鏈遠距離運輸可能帶來的傳播風險。此外，新發地病毒溯源或為破解新冠病毒傳播之謎提供可能。

據報導，北京突然發生新疫情。吳尊友介紹，研究人員在新確診病例的身體裡面分離出病毒，又在新發地市場物體的表面採樣分離出病毒，兩者完全一致。透過世衛組織共用平台在全球公開的新冠病毒基因序列，關鍵位點的比對發現，它最有可能是來自歐洲流行的主要毒株，但並不代表它一定來自歐洲國家。他解釋，它可能來自歐洲或美洲，因為這種病毒最開始主要在歐洲流行，後來也傳到了南美等地，涵蓋面很廣。

吳尊友說：「只有綜合運用流行病學的調查和大資料技術，才能把歐洲流行毒株怎麼跑到北京來的這個問題搞清楚。」

未來3天北京報告的病例數將決定疫情走向，形勢嚴峻，吳尊友解釋，北京在6月11日出現新的疫情，12日、13日很快回應，及時落實控制疫情擴散的各項措施。對於已經感染的病人，要發病就在這兩天，報告數不太增長的話，可以說，基本就穩定在這個規模了。

北京突然爆發疫情，專家分析，存在兩種可能性：被汙染的海產品或肉食品通過冷鏈運輸到市場造成傳播，或者來自疫區的感染者造成了傳播。因此，應當重視汙染物品經冷鏈遠距離運輸可能帶來的傳播風險。

吳尊友介紹，對於呼吸道傳染病，通常都是人帶著病毒跑，造成遠距離傳播擴散。但是死的樣品--除了生物樣本以外，其他物品長時間帶毒、長距離運輸這種情況，以前沒有發生過。

如果冷鏈傳播被證實，吳尊友建議，一是要加強檢疫，二是在購買這些物品的時候，一定要注意冰凍食物產地是不是來自新冠病毒的流行地區，三是人們在處理這些物品的時候，要注意手衛生、器皿衛生，不要造成交叉汙染。

李蘭娟在接受採訪時也建議，「大家盡量吃熟食，平時要勤洗手，注意手衛生」。

此外，新發地病毒溯源，或為破解新冠病毒傳播之謎提供可能。李蘭娟認為，做好疫情防控，一方面是做好物的溯源，對物品採樣檢測；另一方面要做好人的溯源，感染者就是感染源，要進一步了解人員的動向，把密切接觸者全部找出來檢測，檢測出來的就治療。「不怕多，就怕漏，這是發現傳染源、控制傳染源的重要環節，武漢的疫情防控工作在這方面取得了豐富經驗。」

「此前疫情在武漢爆發，由於在華南海鮮市場檢出大量新冠病毒，人們高度懷疑疫情與野生動物有關。這次疫情在北京反彈，同樣在批發市場集中爆發，但北京出現野生動物導致疫情的可能性很小。」吳尊友說，這就給我們兩個提示：除了武漢和北京以外，全大陸還有不少類似的批發市場，如何切實加強防範，防止出現第三個、第四個這樣爆發疫情的市場？如果能夠在新發地找到病毒溯源的突破口，也許能回答武漢想回答卻還沒有能夠回答的科學問題。如果能破解北京之謎，也許給破解武漢之謎提供新的機會。

(中時 )