林志穎出道邁向28周年，可說是家喻戶曉的他，近年來大多在真人秀、社群分享生活點滴，15日晚間被本報直擊隻身出現在墾丁大街，穿著藍色襯衫、卡其色短褲的他一身輕便，毫無架子逛起夜市，但依舊難掩星味，立刻引起民眾熱情圍觀，大家紛紛拿起手機捕捉野生林志穎，險些造成墾丁癱瘓。

林志穎運動細胞極佳，不只是賽車在行，更童心未泯玩起各種競賽遊戲，不管是射擊氣球、傳統彈珠台都玩出好成績，射氣球時更被民眾稱讚是「百發百中神射手」，他還與一旁帶著3個兒子的爸爸顧客，暢聊育兒經，作風相當親民。有趣的是，圍觀民眾除了拿起手機拚命拍，還忍不住一直喊：「臉也太小，怎麼都不會老！」令人會心一笑，也見證凍齡男神的封號。

林志穎戰利品滿滿。（讀者提供）

林志穎在墾丁大街待了約1小時，除了玩遊戲，也買了小吃可麗餅品嚐，行程相當生活化。本報事後求證林志穎，為何不見媽媽與老婆，他表示這次獨自到墾丁大街是為了拍攝芒果TV的真人秀節目《婆婆和媽媽》，節目組安排他體驗墾丁大街，剛好他也非常喜歡逛夜市，所以開心玩起彈珠台與射氣球等遊戲。對於這麼多民眾的熱情圍觀，他也不忘呼籲，「雖然現在疫情有些許穩定，大家都開始出遊，但還是要呼籲大家保持社交距離，做好防疫。」他也許久沒近距離與粉絲見面了。

林志穎運動神經極佳，被讚神射手。（讀者提供）

問及拍攝真人秀至今的心情，加上得在炎炎烈日長時間工作，林志穎敬業表示：「時間、體力都不是問題，重點是很開心能夠跟媽媽、若儀有更多的時間相處，讓我們3人的情感更加溫。」對於即將到來的暑假，是否有為孩子安排什麼特別計畫，他回應：「目前先把手上的工作完成，會在家裡多陪陪媽媽、若儀還有小孩。」

林志穎挑戰彈珠台。（讀者提供）

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