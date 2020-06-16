日前(5)發生在北市內湖外商家中竊盜案，3名哥倫比亞籍竊賊闖空門行竊洗劫一空。歷經警方多時調查追緝，終於在高雄某清粥小菜店享用宵夜時，趁機埋伏將3名外籍男子逮捕歸案，然而3名竊犯聲稱皆初次來台犯案，但因犯案手法熟練警方認為案情另有蹊蹺。

警方調查發現，這起哥倫比亞竊盜案手法，竟然與2年前信義區世貿2億珠寶師竊案相似，由於此2案件皆由初次來台的外國人進行犯案，讓警方不禁懷疑這兩樁背後的幕後主使者大有來頭。

警方逮捕後偵訊嫌犯，3人異口同聲表示：「沒想到會偷到這麼多錢，就像撿到寶藏」。然而，警方認為3人為初次來台，卻能以熟練到不行的手法竊案，簡直是個訓練有素國際竊盜集團，而3人說法一致毫無破綻，令警方感到驚訝。

外籍犯為躲避警方通緝，除破壞富商家的監視器還變裝，並分頭搭乘大眾運輸分散注意力，隔天再相約搭乘客運前往高雄出境台灣，殊不知3人在竊案現場留下鞋印，監視器也捕捉到完整畫面，仍是遭落入警網。

警方表示，本次哥倫比亞行竊案與2年前信義世貿2億珠寶竊案相似。當時珠寶竊案分工也極為縝密，還分組為監控、行竊、掩護，嫌犯人士也為中南美洲人士。逮捕歸案後，竊犯全部聲稱初次來台，卻都手法熟練身手矯健，警方懷疑台灣已被中南美竊盜集團納為鎖定對象。

(中時電子報)