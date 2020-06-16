美國總統川普主張 少檢測新冠肺炎病例就不會激增

美國新冠肺炎病例持續增加，而總統川普將這歸咎於當局加強檢測，並說要是停止檢測與接觸追蹤措施，就算有病例，也會少得可以。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，川普在白宮討論美國銀髮族健康的圓桌會議上說強調，「老實說，要是我們現在就停止檢測，病例就會很少」。川普指出，檢測是「雙面刃」，讓美國難堪，但對國人好。而這並不是他第一次說，少檢測就會有較少的公開病例。目前全美至少有17州，尤其是南方和西方因為放鬆社交距離管制措施，並重啟經濟，新冠肺炎病例激增。

美國「全國公共電台」（NPR）指出，和兩星期前相比，到周一早上為止，奧克拉荷馬州的新冠肺炎新病例增加了185%。而南卡羅來納州和亞利桑那州則分別增加了156% 和145%。

川普為了靠強大的經濟贏得連任，致力推動各州開放，以加速經濟發展。

(中時電子報)