行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，經濟部長沈榮津傳出將接任副閣揆。對此，中華大學講座教授杜紫宸拿出衛福部長陳時中、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及沈榮津的民調比較，並直言「各位純潔的民眾們，你看懂政治的現實了嗎？調查民眾滿意度有個屁用！」
民進黨將徵召陳其邁參加高雄市長補選，陳其邁預計17日向行政院請辭，副閣揆遺缺以沈榮津呼聲最高。對此，陳其邁說他對沈榮津印象深刻，其他的部會首長也都非常優秀，但副院長是要跟蘇揆充分合作。他也相信蘇揆用人一定會以整個工作協調為考量，推出最有執行力、最有魄力、且最能配合的副院長。
杜紫宸則在臉書指出，他想請問蔡英文、蘇貞昌：「功高震主，用完即丢？」他提及，陳時中民眾滿意度93.9%，蔡英文73.5%，蘇貞昌67.9%，沈榮津47.2%，所以，沈榮津升任副院長，因為光釆不會威脅老闆。他最後諷刺表示，各位純潔的民眾們，看懂政治的現實了嗎？調查民眾滿意度有個屁用！
文章來源：杜紫宸臉書
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。