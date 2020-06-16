行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，經濟部長沈榮津傳出將接任副閣揆。對此，中華大學講座教授杜紫宸拿出衛福部長陳時中、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及沈榮津的民調比較，並直言「各位純潔的民眾們，你看懂政治的現實了嗎？調查民眾滿意度有個屁用！」

民進黨將徵召陳其邁參加高雄市長補選，陳其邁預計17日向行政院請辭，副閣揆遺缺以沈榮津呼聲最高。對此，陳其邁說他對沈榮津印象深刻，其他的部會首長也都非常優秀，但副院長是要跟蘇揆充分合作。他也相信蘇揆用人一定會以整個工作協調為考量，推出最有執行力、最有魄力、且最能配合的副院長。

杜紫宸則在臉書指出，他想請問蔡英文、蘇貞昌：「功高震主，用完即丢？」他提及，陳時中民眾滿意度93.9%，蔡英文73.5%，蘇貞昌67.9%，沈榮津47.2%，所以，沈榮津升任副院長，因為光釆不會威脅老闆。他最後諷刺表示，各位純潔的民眾們，看懂政治的現實了嗎？調查民眾滿意度有個屁用！

(中時電子報)