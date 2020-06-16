生理期的狀況很多種，家醫科醫師蔡佩渝在節目上分享，生理期不是規律就好，還要注意周期時間與經血的量，如果每次生理期來都像水龍頭一樣鎖不住，長久下來，恐會造成貧血，身體出狀況，正常的量應是1小瓶的養樂多。

蔡佩渝在《醫次搞定》節目上分享，很多女孩不知何為正常的月經量，一位20多歲的女患者來就診，爬樓梯上2樓就喘到不行，擔心自己肺部有疾病便要求照X光，經檢查後發現，少女是有貧血的問題。

蔡佩渝詢問後得知，少女的生理期每25天就會來1次，且每次都來10天左右，每天需要用10片以上的衛生棉，難怪會貧血，但因為一直以來都是這樣，所以她誤以為這樣就是生理期正常的樣子。

蔡佩渝表示，生理期不是規則就好，月經周期30天加減10天都是正常範圍，每次來多是3至7天，前2、3天的量會比較多，大概2、3小時會需要更換一次衛生棉，但後幾天會慢慢就收，若每次經血量都像水龍頭般流不停，長期下來身體肯定受不了。

急診科醫師田知學則補充，其實每次生理期的累積經血量，應該只有60毫升左右，大約是1瓶小瓶的養樂多。

(中時電子報)