想入手蘋果（Apple）推出的折疊手機？這可能不僅是夢，頗有機會實現！根據爆料達人說法，蘋果正在著手研發可摺疊手機，不過不像是三星（Samsung）、華為（Huawei）的做法，更像是微軟的Surface Duo。

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.



Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

一戰成名的爆料達人 Jon Prosser 透過個人 Twitter 談到了蘋果摺疊手機的最新發展。他指出，據他了解目前研發中的原型機（prototype），是採用兩塊分離的螢幕，再使用鉸鏈連接。採用類似iPhone 11的設計，使用不鏽鋼邊框，側邊則是採用圓弧設計。而且沒有螢幕缺口（notch），會將Face ID元件放置在小型邊框裡頭隱藏起來。

Jon 指出，雖然蘋果目前的選擇不是像三星、華為那樣採用一塊可摺疊螢幕的做法，而是將兩塊螢幕連接起來。但是展開後，仍舊會顯得兩塊螢幕之間有連續性，而且看來似乎是無縫接軌，一體感很不錯。

從技術面來說，三星、華為選擇的做法，看似更有難度，但是卻會讓產品壽命、品質，在現行的技術水準上遭遇更大的挑戰。蘋果的做法，有可能可以進一步降低產品價格並且進一步提高可靠性，延長產品的壽命。

針對蘋果會在何時推出折疊iPhone，業界並沒有一致的傳聞。而蘋果先前就已經申請了不少相關專利，相信在這塊領域上，蘋果並不會缺席。重點是看哪個時機點，是蘋果衡量後最適合的時機；此外，就是要看作業系統端帶來的體驗，是否能符合蘋果一直以來的嚴格要求。爆料達人Jon Prosser認為今年內蘋果並不會推出折疊iPhone。

要留意的是，爆料者指出的折疊iPhone仍舊是原型機。換句話說，蘋果可能正在同時研發多種方案，並且測試看看哪一種最合適。也就是說，最終所推出的折疊iPhone可能並非爆料者所分享的那樣。有興趣的朋友，還是作為參考即可。

在此之前，蘋果將在台灣時間6 月23日凌晨1點透過主題演講，揭開WWDC20(蘋果全球開發者大會)的序幕。屆時，包含iOS 14在內的五大作業系統都將一一亮相，並且還有可能宣布採用ARM處理器架構的Mac。對於果粉來說，是更值得關心的大事喔！

(科技)