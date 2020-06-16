NBA聯盟即將在台灣時間8月1日恢復比賽，期盼能以最快的素打打完這個球季，不過卻有8支球隊因為例行賽戰績太差而被拒絕在復賽的門外，其中就包含了過去5年拿下3次總冠軍的勇士。然而對勇士而言，或許不用打復賽可能因禍得福，他們有更多的時間來準備下一個賽季，倘若又能在選秀會上拿到狀元的話，新賽季勇士將成為最恐怖的球隊。

勇士本季因為杜蘭特離隊，克雷湯普生、史提芬柯瑞受傷，只剩下卓雷蒙格林獨撐全場，備受期待的羅素因為適應不良，季中與灰狼交易換來了狀元郎維金斯。

當年勇士就是因為柯瑞受傷，球隊幾乎是撿便宜的方式簽下了柯瑞，才有往後的勇士王朝。如今勇士再度面臨窘境，浪花兄弟同時缺陣，昔日三巨頭崩盤，從過去的霸主變成過街老鼠，不過，隨著柯瑞和湯普生的傷勢痊癒，加上卓雷蒙格林以及維金斯兩位內線悍將，勇士目前手中就握著四張好牌，如果再獲狀元籤的話，勇士擺出來的先發陣容就足以嚇死其他29隊。

因此，不用打復賽的勇士，可以好好的休養生息，讓全隊球員養好身上大大小小的傷勢，然後以全員健康的狀態來迎接新賽季，2020-21球季將是勇士重返巔峰的時刻。

(中時 )