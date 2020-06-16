鄭照新接受訪問。（摘自POP撞新聞Youtube）

前高雄市新聞局長鄭照新今接受某媒體專訪，談及前高雄市長韓國瑜被93萬高雄市民罷免一事，鄭照新感嘆，許多回高雄投票是在外地學子以及居住在外但戶籍在高雄的人，他們所認識的是「電子化」的韓國瑜，而不是本人的韓國瑜。

對於韓國瑜遭93萬同意票遭罷免票，鄭照新表示，其實在地方上，最後高雄的氛圍並沒有熱成那個樣子。可是外地回來的學子、或是戶籍在高雄但是居住外地的市民市非常的多，這也是事實。可是他們所認識的韓國瑜，就是媒體上「電子化」的韓國瑜，而不是本人的韓國瑜，所以他們就無法認識真正的韓國瑜。

黃暐瀚也補充，網路上很多粉專，還有很多的Youtuber，他們其實做了很多，看完大家會覺得很難喜歡韓國瑜，甚至會討厭韓國瑜的東西。現在網路的影響大過電視台和老三台的影響力。

鄭照新坦言，如果只看「只是堵藍」，他一定覺得韓國瑜睡到中午，然後市政亂七八糟，亂講話愛打麻將和抽菸的人，但是他幾乎和韓國瑜朝夕相處，這些都不是事實，那為何會有這麼大的落差，是因為大家的訊息被片面的箝制住了，所以在這個電子化時代，他認為很多人在吸食電子大麻。

鄭照新補充，每個人都看韓國瑜講的一句話，但是都沒看韓國瑜整體政績就會被忽略掉，今天這個現象在韓國瑜身上出現，明天就會在別人身上出現，好的時候會覺得很好，因為大家關注好的點，可是碰到壞的點，就會覺得超壞，但這會失去一個評價的平衡觀點，而這種狀況是台灣和世界在電子化的通則，這個現象在韓國瑜罷免案得到印證，而且是特別具體的呈現。

(中時電子報)