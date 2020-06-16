羅智強臉書發文附圖。（摘自羅智強臉書）

行政院副院長陳其邁即將被民進黨徵召參與高雄市長補選，藍營已連日開戰！繼鎖定陳父陳哲男曾犯貪污罪，國民黨革實院長羅智強今天以陳其邁曾嗆官員「我恁爸爸啦！」大酸陳其邁「暖男」形象。

2012年12月，民進黨立委陳其邁質詢陸委會主委王郁琦時，曾爆出以「我恁爸爸！」嗆罵王的失言爭議。在2018年縣市長及議員選舉時，參選台北市議員的羅智強，就曾質疑參選高雄市長的陳其邁，從不曾為自己失言嗆罵王郁琦道歉；如今高雄市長補選在即，羅再度提出這件「陳」年舊案。

羅智強繼質疑陳哲男貪污問題後，今早在臉書再度發文。他酸說，陳其邁的名言：「我恁爸爸啦！」哇！真是舉世無雙的暖男，這世界上怎麼會有這麼窩心的人？

羅智強嘲諷說，有民進黨的世界，好溫暖啊！以後大家都恁爸來恁爸去，世界將多麼美麗、祥和！人類將再也沒有紛爭，地球也將充滿鳥語花香。所以，讓我們大家一起跟著邁邁高喊三聲：我恁爸爸啦！我恁爸爸啦！我恁爸爸啦！喊完後保證你也是暖男，邁邁，你說是吧！

(中時 )