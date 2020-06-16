台北經營管理研究院、中華民國仲裁協會合辦的「疫戰下台商的新布局論壇」16日上午在台大校友會館召開。台北經營管理研究院院長陳明璋在會中表示，當新冠肺炎疫情變成貿「疫」戰，變成一個世界兩個市場，在中美兩個市場的爭奪戰下，台商過去是單兵作戰，現在要打群架，要為未來共同努力。

此次論壇討論世界經濟變化、傳統產業、科技業及外銷業面對的挑戰與新布局，並探討台商撤資與糾紛處理。

陳明璋在開幕式致詞時表示，政府要努力的地方還很多，希望盡快推出快篩國家隊，但真正解決問題還是要疫苗，而各國疫苗發展還有很長一段過程。受到疫情影響，現在沒有人敢出國，對貿易方面很困難，近日北京又爆發疫情，未來管制可能更嚴，為追求「生命、生活、生存」，因此舉辦論壇。

另一方面，陳明璋指出，台商在大陸面臨國家扶植的紅色供應鏈，現在各國都由國家出面，例如美國也要在陸美商回歸，呼籲台灣現在不能只有口罩國家隊，也要有產業國家隊。

陳明璋強調，全世界所有經濟調查都是衰退，現在最怕的就是世界各地第二波疫情爆發。陳明璋形容，疫情對世界有如一場世界大戰，造成生理、心理及財富與身心靈健康威脅的浩劫。

(工商 )