社會上隨機殺人事件層出不窮，走在路上都會感到害怕。俄羅斯伏爾加格勒市（Volgograd）1名15歲少年長期謀劃校園屠殺，昨（15日）警方在少年家中找到自製炸藥和雞尾酒燃燒瓶等，目前警方已對少年提起刑事訴訟。

據《俄羅斯通訊社》報導，俄羅斯聯邦警察局昨日逮捕一名少年，他自製簡易爆炸裝置準備在學校進行屠殺；警方在少年住所發現炸藥、雞尾酒燃燒瓶，還找到了他的手寫筆記，上頭記載如何製造簡易爆炸裝置和對學校襲擊過程、步驟。警方表示，法院已將少年拘留，目前以非法製造爆炸性物質和企圖謀殺罪嫌，對他提起刑事訴訟。

據俄媒《RT》報導，少年辯稱自製炸藥只是純屬娛樂、好玩，不過學校老師及1名學生指出，少年和其他人有衝突，因此警方認為少年製造炸藥是有目的的；警方正在調查是否有其他人參與此事件。

俄羅斯聯邦警察局發布了在少男公寓搜索的影片。畫面可看到，穿著迷彩褲和黑色T恤的少年告訴警方他大約在3、4個月前製作雞尾酒燃燒瓶。報導指出這名少年在距離學校200公尺的山溝中測試他的爆炸裝置；目前校方拒絕對學生的拘留情況發表任何評論。

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(中時電子報)