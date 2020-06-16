美國商務部周一證實路透社報導，政府將修訂禁止美國企業與中國華為技術進行業務往來的措施，允許美國公司與華為在設立新一代5G通訊標準上合作。

此前路透社報導，消息人士透露美國商務部與其他部門已經簽署這項修訂案，只待「聯邦公報」 （Federal Register）發布。這項新規定在上周五送交「聯邦公報」，最快於周二公布。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）證實了這項消息。他表示，美國不會放棄全球創新的領導地位，將透過鼓勵美國產業全面參與及提倡美國技術成為國際標準，來保護美國國家安全與外交政策利益。

美國商務部已在上月底公開宣布這項行動，並表示美國參與標準制定將「影響5G、自動駕駛車、人工智慧等尖端技術的未來」。一年多前美國以國家安全為由，將華為列入所謂出口管制黑名單的「實體清單」，限制美國公司向華為供應商品與技術。

(時報資訊)