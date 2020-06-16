成衣大廠聚陽(1477)今舉行股東會，聚陽今年進行董事改選，此次應選董事（含獨董3席）共15席。今股東會通過5元現金股利配發。

聚陽董事長周理平表示，延續著107年的獲利成長氣勢，聚陽在108年依然展現優具的營運績效，達成27%的獲利成長目標。但在109年初，一場突如其來的新冠肺炎嚴重衝擊全球人們的生令安全與經濟運作。而為了協助政府做好防疫的任務，聚陽也義無反顧的投入隔離衣與防護衣的生產供應，盡最大的努力協助守護台灣。而聚陽也決定未來將投入發展醫療與防護等相關產品，並在台灣建立完整的生產供應健。相信在疫情結束後,聚陽必能持績向前邁進。

聚陽108年度之營業收入淨額為270.47億元元，年增13.03%;108年度之稅後淨利為19.29億元,年增長26.73%。聚陽108年度資產報酬率為14.03%，股東權益報率達21.34%，純益率為7.13%，EPS為8.66元。

雖然去年聚陽EPS表現優於上一年度，但股息發放5元，是2008年以來的新低，配息率也僅57%，不到6成，顯示公司對於今年新冠疫情影響，採審慎因應態度，保留較多的帳上現金。

(時報資訊)