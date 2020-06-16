金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金」，旗下包括2檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，分別至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元及2億元。

「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金」旗下2檔子基金為「台灣高股息證券投資信託基金」及「台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金」，由台新銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。

證期局指出，「台灣高股息證券投資信託基金」自成立日起3個月後，投資於台灣境內上市櫃股票、承銷股票及台灣存託憑證的總金額，不得低於子基金淨值的70％，且投資於「高股息」股票者，不得低於子基金淨值的60％。

「台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金」則以追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數的績效表現，做為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨資產價值的80％。

(時報資訊)