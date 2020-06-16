南韓與日本之間大大小小的貿易戰從未間斷。週二南韓財政部長宣布，對日本不鏽鋼板材的反傾銷關稅將延長三年。

為二戰賠款等問題，南韓與日本外交連年征戰，並延伸至貿易領域。據韓聯社報導，南韓自2011年對日本產品加徵13.17%的反傾銷關稅，包括對不銹鋼板。而該不鏽鋼板材被廣泛使用於許多產業，包括石化業；造船業和晶片部門。南韓該項反傾銷關稅主要是針對日本的日本新日鐵(Nippon Steel Stainless Steel)、日本冶金株式會社(Nippon Yakin Kogyo)和JFE鋼鐵工業株式會社(JFE Steel)。

南韓曾在2016年延長對日本延長鋼板的反傾銷稅。另外據估計，南韓當地的不鏽鋼板材市場規模，在2018年為3000億韓元(約合2.33億美元)，年消耗量10萬噸，南韓本地製的鋼板佔總消耗量約七成，日本進口約佔兩成。

(時報資訊)