1.華紙(1905)：外資連兩日買超，5日線上揚，早盤一度放量續漲逾6%，衝上3月來新高價。
2.廣穎(4973)：5月營收月增30.4%，推固態硬碟新品攻高階市場，今早股價續漲近4.5%。
3.台積電(2330)：ADR昨夜漲0.04%，今早股價彈升至317元，再戰5日線。
4.富邦媒(8454)：電商食品銷售成長增添業績動能，不理外資連日賣超，今早股價彈升逾3.5%。
5.東森(2614)：外資連兩日擴大買超，今早股價彈升逾3%，攻克5日線、月線。
6.昱泉(6169)：昨外資擴大買超，激勵早盤股價觸及漲停，登3月來新高價。
7.金像電(2368)：外資轉站多方，昨日買超2,920張，股價底部翻升，上漲逾8%。
8.健和興(3003)：前5月稅前EPS1.47元，今早持續反彈逾6%。
9.大飲(1213)：酷暑到，冷飲商機熱燒，股價底部有撐，勁揚3%。
10.根基(2546)：在手工程金額創新高，股價急速返回前高，有望再向上突破。
11.光洋科(1785)：台積供應鏈光環無懼外資賣超，股價攻高近半根漲停板，創登波段高點。
12.好樂迪(9943)：每股現金股利調高至4.9元，殖息率逾7%，今年採小而美展店策略，早盤上揚逾2%。
13.華豐(2109)：董座喊話，全年EPS目標衝1元，股價高掛漲停，重返14元、改寫短波高價。
14.矽力-KY(6415)：營運前景樂觀，甩外資轉賣超，晨盤漲風再起，強漲逾6%。
15.愛普(6531)：開發3D AI記憶體，拚營運轉型，早盤續漲逾3%，拚昨日波段高點。
16.桂盟(5306)：大陸復工、歐美解封，5、6月訂單滿載，早盤漲逾5%，登1年來新高。
17.愛地雅(8933)：搶攻歐洲電動自行車市，早盤續漲近4%，改寫前高。
18.鎧勝-KY(5264)：擺脫營運谷底，拚全年損平，三大法人昨轉買2521張，早盤放量漲逾4%，攀1年來新高。
19.中租-KY(5871)：決派利5元，現金殖利率近5%，早盤漲逾2%，收復5日線、10日線。
20.合一(4743)：重磅新藥解盲成功，今聞訊攻頂，委買張數高掛2.5萬張排隊。
21.基亞(3176)：子公司德必碁新冠檢測打進世界盃，激勵連拉3根漲停，登近1年高。
22.如興(4414)：業績回穩，短多氣勢強，已連拉3根漲停，慎防獲利回吐賣壓。
23.大立光(3008)：匯豐證升評「買進」、推測合理股價調高到5,500元，早盤彈升3.5%，重返4200元及月線。
24.玉晶光(3406)：前景很樂觀，擬為明年需求做超前部署，獲投信連7買，早盤勁彈逾3%，進逼600元。
25.友訊(2332)：經營權之爭落幕，多頭掌聲叫好，今放量衝高6%，彈上五日線。
(時報資訊)
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