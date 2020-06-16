高雄市前新聞局長鄭照新今（16）日表示，在高雄4個多月的奇幻旅程，對他來說意義非凡、很值得，雖然被罷免了，但韓市府團隊「單飛不解散」，並透露韓國瑜真正的上班時間、與政務官的相處模式。

鄭照新在廣播節目《POP撞新聞》提到防疫工作，他表示，這對高雄市政府來說是很「過癮」的經驗，且六都中零本土感染是很難得的，當然包括政治上的密集攻防，雖然被罷免，但高雄市政府的凝聚力到目前為止都沒有解散，希望這一年半的努力能持續下去。

主持人黃暐瀚問到，韓國瑜真如外界傳言，很晚上班嗎？對此，鄭照新表示，韓市長通常8點半左右就會到市府上班，說他睡到中午都是謠言，媒體可能覺得有梗因而大量報導，都是捕風捉影，澄清韓國瑜認真勤快、經得起考驗。

鄭照新說，韓國瑜讓各局處政務官充分授權，尤其是10幾年、20幾年的政務官，像是水利局長、教育局長，這短短一年半是最有成就感的，可以貢獻真正的理想、充分發揮，也獲得居民的回饋及感謝，這樣的使命感就是指揮官韓國瑜啟發的，能跟到這樣的長官，為高雄無私奉獻，是團隊凝聚力最大的本源。

另外，鄭照新也提到，韓國瑜仍每天會去許坤源靈堂，他們感情很深厚。

(中時電子報)