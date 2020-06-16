美股消息面：

1.聯準會宣布將在次級市場買入公司債，帶動投資人的風險偏好，美元等避險資產走跌，紐約尾盤美元指數跌0.47%，報96.73。美元兌歐元跌0.52%，報1.131美元。美元兌日圓持平於107.33日圓。

2.美中兩國疫情急升，但投資人認為現在斷言經濟將再度封鎖仍為時過早，以及OPEC+履行減產協議的情況良好，周一油市反彈，終場紐約7月期油收漲86美分或2.4%，報每桶37.12美元，盤中最低跌至34.36美元。倫敦布蘭特8月期油收漲99美分或2.6%，為每桶39.72美元，盤中最低跌至37.24美元。

3.市場避險情緒降溫，以及投資人擔心中國若爆發第二波新冠肺炎疫情將打亂經濟復甦步伐，黃金需求將受到衝擊，周一紐約8月期金收跌10.1美元或0.6%，為每盎斯1727.2美元。7月期銀收跌8美分或0.5%，為每盎斯17.399美元。

4.紐約聯準銀行6月製造業指數為負0.2，較5月的負48.5與4月創下歷史新低的負78.2大幅反彈，並優於市場預期的負29.8。

(時報資訊)