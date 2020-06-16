預期減產計畫樂觀，周一國際原油期貨止跌反彈；據新任伊拉克石油部長Ihsan Abdul Jabbar指出，預計6月的平均每日原油產量將為280萬桶，削減石油出口量約15%，以達成OPEC+減產計畫所要求的配額上限，促使原油價格出現反彈轉升，其中美國原油漲幅2.4%，倫敦原油漲幅2.6%。

此外根據阿聯酋能源部長表示，對於石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+當中，先前並未完全達成減產協議的產油國，有信心將履行承諾，且OPEC+預計將於本周四召開部長級監督委員會議，除了商討減產計畫，並會持續觀察會員國是否履行各自減產配額，未來動態值得留意。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.86美元，報每桶37.12美元；7月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.14美元；7月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.17美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.99美元，報每桶39.72美元。(商品行情網)

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