傳訊息的時間點真的很重要！一名男網友說他在開會時，老婆突然傳來134秒的調情影片，從縮圖上就能看到呼之欲出、又圓又大的胸部，又剛好原po是用手機開簡報，縮圖整個投影在大螢幕上，讓他冷汗直流，場面尷尬到爆炸，「全部門都看到了…」。

這名男網友在臉書《爆廢公社公開版》po文，分享手機調情影片被全部門同事看光光，懊悔不已，「....我不該連結手機開簡報的，一切都是我的錯...」，之後他也跟老婆說了這件事，但也幸好那部影片主角不是老婆大人本尊，只是網路影片，「其實她很愛看」。

對此，網友紛紛留言，「影片呢，敲碗」、「部門男同事：\點播放鍵/\點播放鍵/\點播放鍵/」、「羨慕有好老婆找冰淇淋餵老公眼睛」、「等等老闆就會要求你加班，然後跟人事調你家住址了」，也有人好奇他老闆是什麼反應，原po回答「老闆只拍拍我的肩膀…」。

(中時電子報)