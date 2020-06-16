為了拯救大陸手機市佔率，蘋果罕見加入618促銷，iPhone大降價吸客。作為蘋果旗艦機種，iPhone XS的價格一直都滿硬的，但在大陸電商平台256GB的價格卻出現5199元人民幣（約新台幣22137元）的新低價，而且不需要搶購。

陸媒報導，在京東上，iPhone XS 256GB版本的售價為5499元人民幣，消費者可以領取買4000減300元人民幣的優惠券，優惠券效期至18日，而且不用搶，可以直接領取。領取後下單，等於只要5199元人民幣就能入手iPhone XS 256GB版本，這個價格是該機款的歷史低價。

而618促銷已經接近尾聲，如果沒有意外，蘋果iPhone 11將奪得單款手機銷量冠軍。目前僅京東平台，iPhone 11的月銷量已經將近80萬台，成為京東618期間累積銷量榜冠軍，相比之下，同價位的華為P40 Pro月銷量14萬台、小米10則為15萬台左右；天貓方面，iPhone 11累計銷量破144萬台，蘇寧的銷量也名列前茅。可見iPhone 11的受歡迎程度，安卓機相對黯然失色。

陸媒指出，蘋果這次選擇在618清庫存，是為了即將在9月推出的iPhone 12做準備。據傳iPhone 12系列除了全面支援5G，入門版機型仍走平價路線，起售價估649美元，比iPhone 11還便宜，大陸手機品牌恐怕還有一場硬仗要打。

(中時電子報)