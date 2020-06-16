國民黨立院黨團今天舉行記者會，批評民進黨又在搞「雙標」，過去主張廢除考試院、監察院，要提名又要提好提滿。國民黨團總召林為洲今天表態，將來修憲委員會廢考監一案，國民黨不會反對，既然藍綠有共識廢考監，那民進黨最後一屆就不要「吃到飽」，不要又在酬庸。

林為洲批評民進黨一邊喊著要廢考監，一邊又要提好提滿，不知道是什麼心態？一個監委年薪上百萬，院長就有560萬，副院長300多萬，民進黨一直以來都主張廢考監，但實際上推動也不積極，真的要酬庸提名時，看到有高薪可以領，又捨不得放棄。

林為洲說，接下來送來立法院審查的監察院人事案，國民黨都不會同意，既然都要廢除了，還要吃到飽，吃到最後一口？他也強調國民黨這次修憲態度開放，不會考慮反對廢考監，因此既然藍綠可以有共識，民進黨就別再酬庸。

國民黨立委葉毓蘭說，前總統陳水扁時代有3年半等於是沒有監察院的狀態，人民無感，也省荷包，前總統馬英九時代等於是減額運作，也不影響，反倒是蔡英文總統是想把監察院變成酬庸院、東廠升級？國民黨立委陳玉珍也說蔡總統過去多次主張過廢考監，接下來是要消滅她口中的憲政怪獸，還是要打臉自己？

首席副書記長林奕華也呼籲民進黨立委，這次監察院的人事案送來立法院，最好一起投下不同意票，監委出缺也不會影響政務推動，只會影響酬庸，嗆民進黨不敢，因為政治分贓都已經談好，所有主張其實都是為了政治利益。

(中時 )