歷史上著名的三國時代曹操與孫劉大軍「赤壁之戰」中的火燒連環船戲碼，竟然在屏東鹽埔漁港上演。昨天下午鹽埔漁港一艘在維修中的漁船，疑似在維修過程中引燃大火發生爆炸，迅速波及到繫泊在一起的另四艘大型漁船與舢舨，加上強風助燃，火勢燒斷纜繩後，造成火船在港內飄盪，民眾形容濃煙遮蔽程度讓當地頓時晴朗的天氣頓時變成陰天，濃煙甚至遠從高雄市都清晰可見。

鹽埔漁港火燒連環船，宛如三國赤壁戰場大損5億。(戴志揚翻攝)

「碰！好大一聲！」港邊民眾說，昨天下午4時許，突然聽到爆炸聲，隨即看見有漁船冒出黑煙，大家嚇得不知所措趕緊報警，隨後又看到互相繫泊在一起的好幾艘漁船，緊接著也燒起來，但不久後，纜繩紛紛被燒斷，著火的漁船紛紛四散，飄盪在港區內。遠處一看，似乎整個港區著火，相當嚇人。

由於火勢遭受風勢助長，陸續延燒到隔鄰漁船，海巡隊員想盡辦法搶救。(戴志揚翻攝)

屏東縣消防局獲報，立即派遣16車29人趕往搶救，到場發現5艘漁船及5艘膠筏正在燃燒，當中有1艘100噸級、4艘50噸級，經約2小時搶救後火勢受到控制，但漁船幾乎毀損不堪，而火燒船第一時間，船上有外籍漁工跳海逃生，後由岸巡隊員救起。

消防局會同警方初步研判，應是1艘漁船起火後，火勢過大燒斷綁住漁船的纜繩，導致燃燒中的漁船不受控往外漂，並擦撞其他漁船，確切原因，有待調查。

「可以救救我的船嗎？」部分船東看著自己的船起火，除向警、消求救外，也僅能看著身家財產慘遭火噬。

由於今天上午漁船仍有燜燒情形，海巡艦艇及消防車仍在港邊戒護噴水，目前共有5艘漁船、5艘膠筏慘遭火噬，初估損失至少約5億元以上，所幸未傳出傷亡。部分船東眼睜睜看著自己的船陷入火海，束手無策，只能低頭感慨。

(中時電子報)