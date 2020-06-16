曾涉及毒品案的鍾姓男子，不滿台北地檢署及承辦檢察官，在去年5月間3度拿裝有酒精、寫上時任北檢檢察長邢泰釗、承辦檢察官姓名的酒瓶，前往台北地檢署、最高檢察署放置、砸碎洩憤，被依涉嫌恐嚇公眾罪送辦。台北地檢署考量鍾男認罪，給予緩起訴處分，期間3年，須支付公庫2萬元。

檢方調查，鍾男因曾涉及毒品案件，對北檢及承辦檢察官心生不滿，去年5月16日下午，騎U-BIKE到台北地檢署側門附近花圃，放置裝有酒精、瓶蓋寫有「邢泰釗」、「林淑玲」、「許鈺茹」的3個酒瓶，表達不滿。

2天後，鍾男再騎U-BIKE到北檢大門前行進坡道處，將裝有酒精、瓶蓋寫有「邢泰釗」、「林淑玲」2個酒瓶，當眾丟擲地上，致酒瓶碎裂、酒精四溢，隨後鍾男轉往最高檢察署大門口，將「許鈺茹」酒瓶砸碎，經警方調閱監視器畫面，查出鍾男身分，北檢政風室簽分偵辦。

檢方審酌鍾男因不理解司法程序，有所誤解才犯案，事後已坦承犯行，深表悔悟，決定給予緩起訴，為了讓鍾男有所警愓，緩起訴期間為3年。

(中時 )