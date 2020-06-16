根據國外媒體報導指出，湖人當家球星詹姆斯為何堅持要復賽的理由曝光了！那就是詹姆斯希望能夠率領湖人奪得本季冠軍，如此一來他的歷史定位將逐漸追上史上第一人的喬丹，甚至有機會在明年實現超越夢想。

由於佛洛伊德枉死，全美進入抗議階段，雖然聯盟已將復賽時間在8月1日(台灣時間)，但以球員工會副主席厄文、霍華德、路威廉斯等人為首的多位名將出面反對復賽，因此究竟能不能復賽還存在著不少變數。

然而原本非常關心佛洛伊德枉死議題的詹姆斯，卻在此時有著不同意見，他認為復賽和抗議是可以脫鉤的，這個論點也獲得不少球員的支持。

不過，西區某球隊高層認為詹姆斯是有私心的，因為，詹姆斯知道這個球季對他有著非凡意義，畢竟詹姆斯現在已上了年紀，最多只能再拿1-2座總冠軍，如此一來他的生涯就可以擁有5枚冠軍戒了，所以詹姆斯不希望看到機會從手中溜走。

本季是詹姆斯生涯的第17個賽季，16次入選明星賽、4次例行賽MVP、生涯總得分史上第三、9次率領球隊闖進總決賽。

「籃球之神」喬丹日前推出個人紀錄片「最後一舞」，外界將喬丹定為史上第一人，詹姆斯則為現役第一人，雖然都是第一人，但兩者之間有著極大差距，畢竟史上有著前無古人後無來者的味道，因此，詹姆斯想要做的就是超越喬丹，成為史上第一。

(中時 )