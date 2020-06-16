迎接後疫情時代，高雄市政府6月1日起推出「振興購物嘉年華」，購物滿額抽黃金、汽車、抵用券，但因委外買獎品、宣傳標案流標，被綠營批評是前市長韓國瑜的弊案、爛尾樓，代理市長楊明州上任後，經發局決定廢標，改由局內同仁自己辦理，楊明州16日強調不能失信於民，能振興經濟的政策他都支持，但已請法制局協助經發局釐清招標流程爭議。

前市長韓國瑜遭罷免前，高市經發局規畫「振興購物嘉年華活動」，綠營批評預算5000萬遭拆開以加速招標，趕在6月6日罷免投票前上路，其中勞務、宣傳工作招標委外辦理，也因流標遭質疑不符程序，當時經發局解釋一切合法，即使最後沒有廠商得標，經發局也會收回來自己舉辦。

韓國瑜解職後，綠營議員、媒體仍持續追打振興券是「爛尾樓」，高市經發局決定委外標案喊停，楊明州16日上午開市政會議前，向媒體證實，他請法制局協助經發局檢視相關招標流程，不要倉促上路，針對外界有所質疑的一定要把它釐清，「行政程序的正義是很重要的」，經發局檢討，「可能檢討的結果是不是有一些瑕疵，可能會暫停」。

然而楊明州強調，政策都有延續性，即使換了市長，對於市民朋友的承諾，市府一定要做到，所以經發局決定，由市政府自己接續辦下去，最重要的就是不要失信於民，也要兼顧法令，譬如抽黃金、抽汽車等促銷活動，既然市府已有共同供應契約，就不需要用招標的方式。

媒體問他是否了解高市府振興券上路至今半個月，獲得的效益如何？楊明州回答，因為他也沒去住過飯店，所以還沒拿到過振興券，局處也還沒有給他評估的報告。

但他指出，配合後疫情時代，除了中央的三倍券以外，各地方政府也多有加碼，或為了吸引其他縣市的朋友到本縣市來觀光、旅遊也各有措施，所以基本上，只要能夠促進高雄經濟的振興，能夠促進高雄的觀光，他都支持。

國民黨議員黃柏霖表示，當時會有振興券嘉年華活動，確實是因商家都沒有收入，經濟需要誘因刺激，所以韓前市長才希望透過活動滾動民眾消費，產生價值鏈的增加，可惜因時間來不及，所以沒完成發包，他希望代理市長在法律範圍內全力促成，畢竟受益的是市民。

(中時 )