散貨運輸持續活躍，周一波羅的海BDI指數連12日續漲；受國際鐵礦價格扶搖直上，澳大利亞礦商持續加強出貨力道，帶動海峽型船需求上升，儘管巴西淡水河谷（Vale SA）的鐵礦砂產能出現疲軟，但上周巴西至中國的航線仍相當活躍，激勵波羅的海BDI指數連12日續漲。

此外受惠於6月及7月南美洲市場的穀物訂單湧入，更是帶動巴拿馬型指數上漲近4%，為巴拿馬型船市場提供支撐。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲50點，收973點，漲幅逾5.4%；海岬型運費指數(BCI)上漲125點，收1648點，漲幅8.2%；其平均日租金為每艘13297美元，增加887美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲32點，收作884點，漲逾3.8%，其平均日租金為每艘7959美元，增加294美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲15點，收作612點，漲幅2.5%。(商品行情網)

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