聚陽(1477)今舉行股東會，董事長周理平表示，6月中訂單和生產已進入正常，也是進入了傳統的3Q旺季。第二季特別是4月為谷底，5月優於4月，6月會更好。但疫情對未來還是有不確定的影響，第四季目前能見度仍不高，若以中性的評估，下半年還是會優於上半年。第三季美國流行品牌服飾訂單已經回來了。但由於疫情關係，客入下單周期改變，訂單交期時間縮短，必需要快速反應。

至於疫情對成衣商品的影響，周理平表示，WFH造成流行性產品需求量減，反而是居家服飾的需求升溫。

周理平表示，未來的不確定性，包括客戶的展店和終端的消費力，要完全恢復到疫情前的情境，不是短短二至三個月可以達到的。聚陽也加入新的防疫商品的研發，新冠終究會過去，但傳染病相關的商機依然是存在的。以第三季來看，防疫類產品已經彌補流失的部分訂單。

除了防疫商品外，聚陽也加入智能服飾，短期雖然沒有明顯挹注營收，但未來10年可望產生新的獲利曲線。至於傳統客戶，採穩健安全的接單。風險高的訂單會特別小心規避風險；和既有客戶深化合作，全球接單行銷。

周理平指出，今年5元配息，低於往年的配息率，是年初臨時採取保守評估，今年「暫時」低一點，保留的現金未來還是會回歸到股東身上。高股利的政策是沒有改變的。

(時報資訊)