台灣民眾因就醫環境便利，就醫選擇多，在民眾就診的過程中，藥師們常發現會有多種不同疾病分別在不同醫療院所就診的現象，尤其是發生在高齡年長者並有多重用藥的狀況，或是在臨床治療上，許多民眾有使用高危險抗凝血藥物的需求，以及糖尿病藥物等，卻因為對於疾病、藥物的不了解，導致治療效果不如預期、或發生不良反應。

為了提供民眾優質的藥品及正確的用藥資訊，恩主公醫院自去(108)年就開辦免費的「藥師門診」，另外今年在5月營運的門診大樓一樓更貼心規劃有專屬的主題性藥物諮詢室，有獨立的隱私空間，一周有3個門診，諮詢時間每人至少都有20分鐘以上，透過與藥師一對一的會談，為病人解答、釐清用藥疑慮，以確認藥物治療效果，避免可預防的藥物傷害事件。

一位因心律不整而長期使用抗凝血劑Warfarin的84歲劉婆婆，在某次的回診測得INR數值不佳，經過藥物諮詢得知，劉婆婆近日因有眩暈狀況，而自行使用市面上常見的止痛藥，且服用後頭暈沒改善，進而使用更多的止痛藥，因此生活作息也被打亂，導致有幾次沒有按時服用慢性藥物，在藥師了解實際情況後，教導病人止痛藥對眩暈的效果不佳，不應大量服用，而且止痛藥對warfarin的療效也會有影響，並提醒回診時要主動告知醫師頭暈的情況，方便醫師可以正確判斷病情針對症狀開立藥品，這樣才是病人、醫師與藥師三贏的局面。

恩主公醫院的藥師門診服務範圍，以抗凝血用藥、高齡用藥整合及糖尿病藥物控制為三大主題採約診制度，可透過醫師轉介、藥物諮詢櫃檯約診排程、電話預約、網路掛號等，和藥師協調適當、方便的時間來進行用藥評估及衛教，希望能提供三鶯地區的民眾更多藥師的專業服務，達到有效治療、避免藥害的目標。

(中時電子報)