全球第四大空調壓縮機製造廠瑞智精密去年EPS降至1.3元，今（16）日股東會通過每股配發現金股利0.50元，會中全面改選6席董事、3席獨董。聲寶集團以聲寶及銓寶兩公司總計拿下4席董事，中鋼及日本夏普各拿1席董事。

瑞智去年合併營收為201.33億元，營業利益8.66億元，本期淨利歸屬母公司業主6.56億元，EPS為1.3元。今日股東會承認去年財報及營業報告書，通過每股配發現金股利0.50元。

瑞智馮明法進行營業報告指出，瑞智於民國103年壓縮機累積產銷量達1億台，透過管理精煉、研發創新，銷售升級，民國109年壓縮機累積銷售台數將破2億台。展望未來，以「創造節能產業的無限可能，成為前瞻節能產品的頂尖提供者」為願景，瑞智公司將持續以「蛻變、堅持，觸動未來」為營運主軸，穩健經營，透過產品研發、生產智造及銷售升級的4.0商業模式，與全球策略合作夥伴本著共同接單、共同開發的戰略思維，提升瑞智全球客戶的競爭優勢，並以直流無刷馬達及壓縮機兩大核心產品為主軸。

聲寶集團總裁兼聲寶及瑞智董事長陳盛沺、瑞智前總經理，目前擔任董事長特助的陳修明、聲寶副總經理楊正民三人以聲寶法人代表出任瑞智董事、銓寶也拿下1席董事。瑞智原副董事長劉金錫退休，未再董事，續任瑞展動能董事長。中鋼指派技術副總黃議興、日本夏普株式會社則由SAS事業本部副事業本部長兼國內．海外空調PCI事業部事業部長中島光雄出任董事。獨董則有中華汽車前總經理蘇慶陽、台灣夏普前總經理陳盛旺及李仁芳三人擔任。

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