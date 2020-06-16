中天集團旗下合一生技 (4743) 積極研發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥，在6/15宣布解盲，達到統計上的顯著差異。中天集團總裁路孔明指出，該款新藥未來將主攻美國、歐洲、中國及印度等4大市場。

消息面利多激勵中天集團旗下中天（4128）與合一兩股甫開市即跳高漲停板鎖住，該兩股在漲停板門外等著追價的單子，分別逾19萬張及2.5萬張，表現搶眼。

事實上，合一股在3月以來的最低點，係在3/23的19.4元，起漲點則在4/13的31.3元，該股在短短兩個月狂飆至6/11最高點233.5元後拉回整理。

不過，才經兩個交易日的短線整理，今日受惠新藥成功解盲而再度發飆，甫開市高掛漲停板189.5元，而在漲停板門外追價者逾2.5萬張。由於本夢比及新藥的未來商機可期，波段高檔或仍暫勿預設立場。

中天股今年3月以來的最低檔係在3/19的11.65元，該股迄今漲停板43.45元的波段漲幅，高達2.72倍，投資人波段布局獲利不可以道里計，而周二在漲停板門外等著追價的單子，仍逾19萬張，表現十分搶眼。

(工商 )