高雄市代理市長楊明州剛上任，第一場市政會議就提前1小時舉辦，媒體詢問是否刻意與前市長韓國瑜作法不同，楊明州強調，這是他個人習慣，請外界勿政治化，包括改辦公室地點、臉書更換市徽，「不要只是跟韓前市長不一樣，就好像是我有針對性！」

楊明州13日宣誓就職，一口氣將市府「樂高雄」臉書粉專大頭貼改回陳菊時代的彩帶高字、恢復菊朝每天早上8點晨會、市長室遷回四維行政中心，16日他主持的首場市政會議，也比韓國瑜時提前1個小時，改至上午9點開會。

不過，面對媒體詢問，楊明州強調他要向社會大眾「很誠懇的報告」，基本上他沒有刻意要去跟誰不同，只是根據個人的作息，以及36年公務生涯對開會的判斷，因為早上8點開晨會，接續就是9點開市政會議，這是一個時間軸的順序，「所以我真的很誠懇的希望我們社會大眾，不要把這些連辦公室的地點也好、開會的時間也好，換一個高雄市徽，把它政治化，只要是跟韓前市長不一樣，就好像是我有一點針對性！」

楊明州隨後進入會議室，一開場便對各局處首長、代理首長、各區區長喊話，希望大家未來2個月多幫忙，共同順利推動市政工作，為民服務工作不要間斷，順利交棒給補選上來的下一任市長，這是代理期間最大的責任。

(中時 )