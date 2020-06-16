振興三倍券預計7月15日發放，由於三倍券不是什麼都能支付，引起部分民眾反彈，經濟部規劃擴大適用範圍，包括學雜費、掛號費都可以用三倍券繳，有網友質疑這跟振興經濟有甚麼關係？不懂到底是三倍券還是紓困券？

振興三倍券經濟部規劃擴大適用範圍，包括學雜費、掛號費都可以用三倍券繳，有網友質疑這跟振興經濟有甚麼關係？（圖／截自PTT）

行政院強調振興三倍券「1千換3千」，可望藉此活絡國內經濟，綜合媒體報導，經濟部表示，為了鼓勵民眾出門消費，三倍券適用範圍目前排除電商，包括體育賽事、藝文展演、旅遊活動等都適用，此外，學校的學雜費、補習班學費、醫療掛號費也可以用，公益性質的彩券也列入開放清單。

有網友在PTT發文質疑「所以是振興券？還是紓困券？」、「掛號費跟振興經濟有啥關係？」有不少網友認為用三倍券繳學費、掛號費，已經偏離振興經濟的目的，紛紛留言「現在是要振興學校？」、「可以跟我說繳學費能有什麼乘數效果嗎？」、「可以付貓咪健康檢查費嗎？」、「可以付學費真是太殺了，我看接下來有人會徵三倍券了」。

(中時電子報)