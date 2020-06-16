比亞迪15日晚間公告，該公司控股子公司比亞迪半導體以增資擴股的方式引入多位戰略投資者，包括湖北小米長江產業基金合夥企業、湖北省聯想長江科技產業基金合夥企業、深圳市碧桂園創新投資有限公司等30位戰略投資者。

此輪投資者按照目標公司的投前估值75億元（人民幣，下同），擬向比亞迪半導體合計增資人民幣8億元，本輪投資者合計將取得比亞迪半導體增資擴股後7.84％股權。

比亞迪同時表示，未來擬繼續引入韓國SK集團、小米集團、招銀國際、聯想集團等戰略投資者。

界面新聞報導，對於交易目的，比亞迪表示，比亞迪半導體將積極開展與本輪投資者的技術及業務交流，充分利用戰略投資者掌握的產業資源，加強比亞迪半導體協力廠商客戶拓展及合作專案儲備。

比亞迪半導體作為大陸最大的車規級IGBT廠商，僅用42天即成功引入紅杉資本中國基金、中金資本、國投創新等知名投資機構，邁出了比亞迪市場化戰略佈局的第一步，本輪比亞迪半導體引入19億戰投，投後估值近百億元。

比亞迪稱，後續公司將加快推進比亞迪半導體分拆上市工作，並著手培育更多具有市場競爭力的子公司實現市場化運營，不斷提升公司整體價值。

(旺報 )