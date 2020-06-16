正值全球新冠疫情尚未平息、陸恐有新一波疫情再起之際，美眾議院外交委員會一篇內部關於新冠疫情的調查報告中指出，除了如同川普政府先前聲稱的在疫情爆發初期陸確實有隱瞞疫情、世界衛生組織WHO秘書長譚德塞也必須為讚揚中共處理疫情「透明度」負責之外，並在建議中提到呼籲美國與理念相同的WHO成員國以及台灣，一同調查中共早期階段隱瞞疫情行為以及WHO失職。

這份由共和黨資深議員麥考爾（Michael McCaul）領導的眾議院外交委員會調查報告主要是針對疫情早期，也就是疫情爆發至WHO於1月30日宣布就新冠疫情發布「國際關注公共衛生緊急事件」之間的調查。

報告指出，疫情爆發初期，大陸每日都有大量相關資訊，但卻遭中共試圖隱瞞，這份報告即是藉由將當時可在陸網路上取得的相關資訊，但可從中共企圖混淆疫情資料、向大眾隱瞞疫情資訊，以及對「吹哨者」醫生們施壓，藉此證明中共是刻意且一再違反「國際衛生條例」。

報告稱，共黨內如總書記習近平等高階領導人在宣布大流行數周前，早已知道疫情恐會大爆發。若以透明且負責的標準而言，中共原本可以藉由向世界分享關於如何應對病毒的資訊，藉此支持全球公衛應對以及挽救上萬人性命。

報告也指出，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）不僅忽略中共疫情隱瞞，反卻一再讚揚其資訊透明度，一再附和中共所說的觀點卻忽略與有衝突的資訊。報告稱，譚德塞不僅費盡喉舌捍衛中共防疫反應，對於中共修改過的疫情爆發經歷竟完全認同，而他的決定對於國際公衛的防疫影響，更是極度令人憂心的。

調查報告最後指出疫情仍有諸多未解之處，並提出如全面更新WHO領導層、展開國際調查、國際衛生條例改革等建議，其中特別引人注意的是，在國際調查中特別呼籲美國讓台灣以及其他理念相同等WHO成員國，一同調查中共對於疫情早期隱瞞行為以及WHO的失職，此類的調查應該確認新冠病毒起源、出現在人體上的病徵、中共取消發布關於疫情的科學與公衛資訊等事蹟、中共在WHO上的隱瞞行為，WHO附和中共宣傳的影響，以及中共隱瞞對於全球應對的影響。

(中時電子報)