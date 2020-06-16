民眾對中衛口罩的喜愛不減，只要在各大通路開賣，都會被秒殺，明天下午PChome 24h購物將開賣中衛口罩，另丁丁藥局網路商店，則開賣了盒裝兒童口罩，其他通路的販售時間、購買限制等細節，《中時電子報》為您整理如下。

【電商平台】

●PChome 24h購物

明（17日）下午開賣中衛、匠心和淨新三大品牌的口罩，每人限購1盒，詳細資訊及確切時間將在賣場和APP另行公告。

●蝦皮 24h

每天下午5點準時開賣「台灣製醫療用口罩」，盒裝50入（不挑色），售價399元。

●Yahoo奇摩購物中心

每天早上11點至12點之間，採不定時限量方式，開賣「天天」、「匠心」和「中衛口罩」三品牌的口罩，每人限購1盒。

【藥妝藥局】

●屈臣氏

6月17日屈臣氏門市將開賣5000盒50入獨家限定的「匠心醫用口罩」，包括成人平面、成人3D版及婦幼平面醫療級口罩，每盒250元。而網購商城的部分，則是彩色中衛口罩，詳細款式依商城為主。

●丁丁藥局

開賣「萊潔立體型醫療防護兒童口罩」藍色盒裝50片，售價399元，每人限購1盒，另也有小包裝，5入49元。

(中時電子報)