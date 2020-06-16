台裔美國企業家楊安澤(Andrew Yang)曾參與民主黨總統初選，他當時自嘲是唯一的有色人種。其實他還是個格鬥迷，「我看MMA(綜合格鬥)已經看了幾十年。」看比賽的時候楊也發現這個行業實在過於血汗。

楊安澤點名業界龍頭UFC(終極格鬥聯盟)就是一個終極血汗聯盟，他對美媒《雅虎體育》說：「拳手最多只能分到15%至16%利潤，只是主流職業運動的三分之一。大部分職業聯盟的球員可拿到50%，相較之下格鬥選手是被極度壓榨的，他們的所得遠遠比不上他們幫聯盟賺到的錢。」

UFC拳手通常1年打兩場，如果簽約打8場就是4年，職業生涯被綁住的時間很長，楊安澤質疑為何UFC不讓拳手組織工會，「任何提到工會這個字眼的人都會被他們開除。」剩下的拳手只能任由資方壓榨。

聯盟總裁懷特(Dana White)拒絕回應楊安澤的評論。事實上MMA有許多聯盟，UFC已經是其中待遇比較好的，頂級明星的待遇更是大為不同，愛爾蘭名將麥葛雷格(Conor McGregor)當年每打一場可賺300萬美元。至於底層拳手與女拳手，待遇確實不怎麼樣。

楊安澤當初拋出「全民基本所得」政見而名噪一時，他主張每個成年美國人不排富月領1000美元(約台幣3萬)，他說不但不會拖垮財政還會促進經濟成長。不過對於規模較小的格鬥聯盟來說，光是要營運下去就很辛苦，沒辦法像楊安澤的政見那樣豪氣。

(中時電子報)