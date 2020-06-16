國聚建設今年預計推出四案，推案量逾百億，搶攻疫情解封後的房市。（盧金足攝）

繼「國聚之幸」、「國聚之悅」在中科特區熱銷後，再度推出新案「國聚之赫」，吸引中科的科技新貴購屋新選擇。（盧金足攝）

葫蘆墩公園內保留花博期間打造的琉璃裝置藝術及花廊道，竹跡館，搭配軟埤仔溪親水河岸綠地，打造觀光級公園景點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎趨緩，後疫情時代振興拚經濟！各行各業搶商機，房市也注入強心針，成立十一年的國聚建設已逾兩千戶住戶量，累積很多國聚粉絲，近來陸續解封，國聚推案大暴發，經選地、規畫與評估客戶需求後，霸氣的在單元二、中科、豐原、水湳經貿園區推出四案，預計今年推案量將超過百億，建築品質展現企圖心，型塑自有風格，讓客戶購屋CP值高，物超所值，成為該區域的熱門指標建案。

國聚建設以「友善建築」在台中精華地段屢創佳作，迅速成為新生代品牌建商代表之一，短時間內積累深厚客戶群與品牌指名度，歷經疫情期間，全力投入建案規畫籌備，疫情解封，房市也馬上從逆勢出現「順時鐘」的買氣。

國聚建設副總經理卓慶能表示，國聚建設有企圖心，每個建案的突破住戶看得見，消費者投注購屋經費覺得物超所值，公設不只漂亮大器又實用，在大面積基地上設計的綠地花園，讓住戶有如住在花園與森林裡，從生活中就是一棟安全健康又舒適的防疫宅。

國聚建設預計今年將推出的新案，包括總銷金額達25億元的單元二新案「國聚之鑄」，地點位在龍富路新富綠園道第一排，延續單元二向上路「國聚花園御所」花園建築的好口碑。

「國聚之鑄」外觀大膽突破傳統慣性對稱建築框架，挑戰無梁柱外顯的現代美學時尚風格，獨特微旋轉視覺感，升級精鑄國際級值得收藏的精品住宅，尚未正式公開，已吸引消費者目光熱絡預約。

此外，繼「國聚之幸」、「國聚之悅」在中科特區創下連續兩案熱銷佳績之後，再度推出新案「國聚之赫」，為中科特區新貴族群提供精質高效的住宅，新案地點位在福林路家樂福旁，為中科最精華核心區，總銷金額達28億，已有不少新舊客戶預約。

由國聚開發的中部最大造鎮、豐原新萬仁製藥總部7000多坪基地開發案，第一期「國聚之境」深獲好評，開案短短時間百分百完銷，二期「國聚之善」正對葫蘆墩公園，豐原葫蘆墩公園是台中花博三大展區之一。

葫蘆墩公園內保留花博期間打造的琉璃裝置藝術及花廊道，竹跡館、楷模創生館原地保留，搭配軟埤仔溪親水河岸綠地，打造觀光級公園景點，營造豐原新好生活環境，「國聚之善」坐擁葫蘆墩公園美景，總銷金額約26億即將公開，現場潛銷熱絡。

市府重大建設的水湳經貿園區，帶動周遭房市，新案「國聚之遇」加快籌劃時程，基地近千坪，為單元八首發案，極具市場指標性。該案地點位在經貿七路與中清路愛買正對面，總銷金額約25億元。

水湳經貿園區的「台中綠美圖」緊臨中央公園，是水湳經貿園區重要公共建設，兩位日籍建築師妹島和世、西澤立衛及台籍設計師劉培森共同打造綠美圖，擁有全國最大的美術、圖書「雙館共構」設計，將成為台中重要的藝術文化建築指標。

值得一提的亮點是，「國聚之遇」建案基地只要步行即能到號稱「台中之肺」的水湳中央公園，該公園面積67公頃，為全市最大公園，社區前就有這座運動休閒的大公園，營造優質生活環境。

國聚建設強調，以友善建築成為市場最著稱特色，長期以來凝聚住戶向心力，經營推動社區活動不遺餘力，內容多元豐富創新，消費者的好評帶動預售新案屢創佳績，中古屋市場的指名度也非常的高。

「蓋出具有張力的建築作品，也有增值機會」，卓慶能強調，國聚建設的公設，提供住戶獨一無二感受，型塑自己特色，消費者期盼就是建商的責任，品牌要經時間考驗和作品呈現，住戶的口碑就是最佳行銷。

(中時 )