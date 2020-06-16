5G氣勢銳不可擋！甫在上週三開募的「元大硬5G ETF」，才開募2日即已破50億，而根據元大內部截至15日的最新統計顯示，該檔ETF募資已經突破百億，已是今年三月元大台股高股息基金IPO期間募資近468億之後，IPO金額第二大基金，今天是硬5G ETF的IPO最後一天，市場亦看好該基金已破百億的規模將繼續衝高。

5G產業近來成為投資人的熱門話題，那麼5G題材到底夯到什麼程度？名為「元大關鍵科技ETF」，鎖定5G硬體製造的所謂「元大硬5G ETF」，IPO尚未結束就已破百億的成果，已超過今年上半年多檔共同基金或ETF在整個IPO期間的募資規模，市場號召力由此可見。

金融圈人士指出，作為投資者，要觸及新題材，ETF是很好的界面，由投信業者出面網羅有潛力的績優股作為ETF成份，也讓投資者在擁抱新題材投資時，能收分散風險之效，其中5G被視為未來最具爆發性成長的產業，為投資人選好一籃子股票讓投資人能直接上車、免於選股煩惱的5G ETF也自去年起陸續應運而生。

其中，元大金旗下元大投信，從去年起就持續挖掘5G題材、開發相關的ETF商品，去年元大投信所發行「元大全球未來通訊ETF」，是台灣第一檔5G ETF，並且創下總規模168億的戰果，今年則再接再厲，以特別鎖定5G硬體製造的「元大全球未來關鍵科技ETF」再度上陣。

元大投信內部評估新版5G ETF優勢指出，除了先前已有過去4年來累積報酬率77％加持之外，不論是投資國家或是投資股票檔數，均相當分散。特別是在國家風險上，元大投信此次在投資標的檢選上，是朝全球分散進行，配比在美國、台灣、日本、大陸等四大地區，配比比重各為35％、25％、24％、12％，且該檔5G ETF成份股共有98檔，可說在分散上既已作地區別的分散，接下來再作個股的分散，可說已「風險分散」作到極緻。

元大投信高層則進而分析選股特質，除了和歐洲最大的指數公司STOXX合作編製發行所追蹤的指數之外，在選股的邏輯則和以往大有不同，相較於過去的產業分類模式，元大此次則將聚焦主力放在IC設計、晶圓代工、通訊元件等5G的基礎產業之外，連同營收佔比、研發費用、獲利等一併納入考量，被檢選的標的必須符合5G相關營收比重占總營收3成以上，過去一年股東權益報酬率、每股盈餘均為正數、研究發展費用有一定佔比的公司。

而在元大國家分散的配比上，台灣佔比25％，對此元大投信指出，主要由於台灣在5G關鍵零組件已佔有一席之地，因此元大也掌握台灣的5G產業優勢再助陣相關的5G台股投資；對此元大投信高層進而舉例，像是半導體龍頭台積電就是元大「硬5G」ETF所追蹤的指數裡占比最高的個股，達7.1％，此外，聯發科也佔比3.64％，為第10大權重股。

(工商 )